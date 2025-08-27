F1: Pérez acredita que tanto ele como Lewis Hamilton vão beneficiar com a mudança de regulamentos
Lewis Hamilton continua sem encontrar o rumo certo na Ferrari. O sete vezes campeão do mundo ainda não chegou ao nível esperado e terminou as duas últimas corridas antes da pausa de verão em clara dificuldade: foi eliminado precocemente na qualificação da Bélgica e, na Hungria, acabou mesmo dobrado e fora dos pontos.
Entretanto, a confirmação de Sergio Pérez como piloto da Cadillac em 2026, ao lado de Valtteri Bottas, trouxe também uma reflexão sobre a fase que Hamilton atravessa e o impacto das mudanças de regulamento previstas para 2026.
Questionado pela Sky Sports se as novas regras poderiam beneficiar tanto a sua carreira como a de Hamilton, Pérez foi claro:
— “Acho que esta era de carros, com efeito solo tem sido complicada, e isso viu-se com o Lewis. Ele fez um trabalho tremendo na Mercedes mesmo sem ter um carro competitivo. Mas no final de uma era, mudar de equipa e ter de se adaptar foi complicado. Obviamente, ele é um piloto fantástico e, com certeza, vai encontrar o caminho certo.”
O mexicano destacou ainda que a adaptação ao carro pode ser desigual entre pilotos:
— “Já vimos com muitos outros: tudo depende da forma como consegues adaptar o carro ao teu estilo de condução. Às vezes demora mais tempo do que noutras. Eu próprio tive bons desempenhos em diferentes eras e acredito que o novo regulamento vai encaixar bem no meu estilo.”
