F1: penalização de Carlos Sainz no GP dos Países Baixos revertida após recurso da Williams

A FIA anunciou a revogação da penalização imposta a Carlos Sainz, piloto da Williams, durante o Grande Prémio dos Países Baixos, após a equipa ter submetido um “Direito de Revisão”. A decisão resultou na remoção dos pontos de penalização atribuídos ao piloto.

A Williams confirmou, dias após a corrida em Zandvoort, ter apresentado um pedido de revisão relativo à penalização de 10 segundos atribuída a Carlos Sainz. A sanção deveu-se a uma colisão com Liam Lawson, da Racing Bulls, ocorrida no final da 26ª volta da prova. Uma audiência foi agendada para sexta-feira, 12 de setembro, exigindo a presença de um representante da equipa perante os comissários desportivos, via videoconferência.

Novas provas conduzem à reversão da decisão

Num documento divulgado pela FIA na altura, foi explicitado que a primeira parte da audiência se destinaria a “ouvir provas e alegações do peticionário sobre a existência de um ‘elemento novo, significativo e relevante que não estava disponível para a parte que solicitava a Revisão no momento da Decisão em questão’”. Caso esta condição fosse satisfeita, seria convocada uma segunda parte da audiência. A Williams cumpriu este requisito ao apresentar filmagens de uma câmara de 360 graus instalada no monolugar do piloto espanhol.

Com base nas novas evidências, os comissários desportivos decidiram revogar a decisão original do Grande Prémio dos Países Baixos, reclassificando a colisão como um incidente de corrida, em vez de atribuir a culpa a Sainz. Embora a penalização de tempo cumprida por Sainz durante a corrida não possa ser revertida, os dois pontos de penalização atribuídos ao piloto da Williams foram removidos.

Análise da decisão dos Comissários Desportivos

O documento que detalha a decisão afirma: “Após consideração exaustiva da questão e revisão das novas provas em vídeo, e após audição dos pilotos de ambos os monolugares e dos seus representantes de equipa, os Comissários desportivos determinaram revogar a Decisão. Os Comissários concordam com a caraterização da Williams de que a colisão foi um incidente de corrida.”

A decisão prossegue: “Os Comissários estão satisfeitos por a colisão ter sido causada por uma perda momentânea de controlo do monolugar n.º 30. Contudo, na avaliação dos Comissários, nenhum piloto foi total ou predominantemente culpado por essa colisão. O monolugar n.º 55 contribuiu para o incidente ao assumir o risco de conduzir perto e pelo exterior do monolugar n.º 30, quando o monolugar n.º 55 não tinha direito a espaço e existia uma possibilidade real de que, se a colisão não tivesse ocorrido onde ocorreu, o monolugar n.º 55 ficaria sem pista à saída e/ou ocorreria uma colisão à saída pela qual o piloto do monolugar n.º 55 seria provavelmente predominantemente, se não totalmente, culpado.”

“A penalização de tempo imposta pela Decisão foi cumprida pelo monolugar n.º 55 durante a corrida. Os Comissários não têm poder para compensar essa penalização de tempo cumprida, alterando as Classificações, mas notam que a diferença entre o monolugar n.º 55 e o monolugar à sua frente na Classificação Final da corrida (coincidentemente o monolugar n.º 30) era de 17 segundos. Sendo a Decisão revogada, segue-se que os 2 pontos de penalização impostos ao piloto do monolugar n.º 55 devem ser removidos.”

Reação da Williams à decisão

Após a confirmação do sucesso do “Direito de Revisão”, a Williams emitiu a sua própria declaração, onde se lia: “Agradecemos aos Comissários por reverem a penalização de Carlos em Zandvoort e estamos satisfeitos por terem agora decidido que ele não foi culpado e que se tratou de um incidente de corrida.

Embora seja frustrante que a nossa corrida tenha sido comprometida pela decisão original, os erros fazem parte do automobilismo e continuaremos a trabalhar construtivamente com a FIA para melhorar os processos de arbitragem e rever as regras de corrida para o futuro.”

O sistema de ‘Direito de Revisão’ na Fórmula 1 é um mecanismo crucial que permite às equipas contestar decisões dos comissários desportivos quando surgem novas provas que não estavam disponíveis no momento da decisão inicial. Este processo sublinha a importância da análise detalhada e da equidade nas corridas, garantindo que as penalizações sejam aplicadas com base em todas as informações relevantes. A utilização de tecnologias como as câmaras de 360 graus, que fornecem perspetivas adicionais, tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais relevante na resolução de incidentes complexos, contribuindo para uma maior transparência e justiça no desporto motorizado.

FOTOS MPSA/Phillippe Nanchino