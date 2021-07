F1: Penalização a Lando Norris com opiniões contraditórias | AutoSport

A manobra de Lando Norris sobre Sergio Pérez na curva 4 no GP da Áustria continua a dar que falar. Para alguns é apenas um incidente de corrida, para outros os comissários fizeram bem em penalizar o piloto da McLaren.

Na volta 4 da corrida, Pérez tentou passar Lando Norris por fora na curva quatro, numa repetição do incidente entre Alex Albon e Lewis Hamilton no ano passado. O mexicano acabou na gravilha e Norris foi penalizado em cinco segundos. Para muitos tratou-se apenas de um incidente de corrida e Pérez não estava à frente de Norris quando o toque se deu, pelo que a ultrapassagem estava longe de estar concluída. Para outros, Norris fechou a porta e o mexicano foi empurrado para fora de pista.

Renger van der Zande, piloto que compete no IMSA, afirmou que este tipo de penalizações deveria ser abolida:

“Na América, são aplicadas muito poucas penalizações. Isso promove por vezes corridas selvagens, mas não gosto dessas penalizações. Se realmente se faz algo que não pode ser feito, então é preciso dar uma penalização, mas aqui parece que houve penalizações por nada. Isso torna a F1 excessivamente regulamentada”.

“Isto retira um pouco da diversão de tentar”, continuou Van der Zande. “Só temos de deixar que isto aconteça. Ele [Norris] foi um pouco largo, mas se olharmos bem para as filmagens, Pérez estava um pouco atrasado. No que me diz respeito, eles podem acabar com estas penalizações. Certifiquem-se de que há corridas. Se estiverem a lutar no calor do momento, têm de ser capazes de lutar um contra o outro “.

Já Timo Glock considera que Norris deveria ter deixado mais espaço:“Penso que é preciso deixar espaço. Se alguém tentar ir pelo exterior e eu sei que não serei penalizado se não lhe der espaço, então ele nunca terá a oportunidade de ultrapassar”, explicou ele. “Na Fórmula 1 é difícil ultrapassar. Spielberg oferece certas oportunidades. Se eu souber que não serei penalizado, basta-me abrir o volante e mandar o meu colega para a gravilha e dessa forma defendi a minha posição. Aos meus olhos, isso não é correr”.

