F1, Pedro de la Rosa: “Seria um sonho tornado realidade ver Fernando novamente Campeão” | AutoSport

Foi no GP de Espanha de 2001, que Pedro de la Rosa percebeu que Fernando Alonso “era diferente dos outros pilotos”. Os dois foram adversários em pista, depois companheiros de equipa e reencontram-se na Aston Martin em funções muito diferentes. De la Rosa é embaixador da marca britânica e Alonso conquistou o segundo pódio desde que é piloto oficial da equipa de Silverstone na F1.

“Estava no Jaguar, ele estava no Minardi. Tive um problema na qualificação, por isso comecei na parte de trás da grelha. Fernando, num carro muito menos competitivo, estava um par de posições à frente e lutamos nas voltas de abertura. O seu carro não tinha qualquer aderência – era impossível de conduzir – mas, de alguma forma, estava a lutar enquanto pilotava no fio da navalha. A forma como equilibrou o carro na curva, lembro-me de pensar: ‘Uau, este tipo é mesmo bom’”, explicou Pedro de la Rosa em entrevista à própria Aston Martin. Têm ambos uma relação próxima e Pedro de la Rosa assegura que Alonso não sente a pressão. Além deste aspeto, o agora embaixador da Aston Martin explicou que depois do GP de Espanha de 2021, “sabia que ele ia ser muito rápido quando testou com a Jaguar um ano mais tarde. Foi tão rápido enquanto a pista secava – ele é sempre rápido nestas condições – foi isso que se destacou naquele dia. A certa altura voltou para as boxes e os pneus estavam destruídos, estavam a granular, mas ele continuava a ser rápido. Até demorei algum tempo a corresponder aos seus tempos e aquela era apenas a sua primeira vez no carro. O seu feedback também foi evidente. Tudo o que tínhamos dito precisava de ser melhorado no carro, ele identificou-o em apenas algumas voltas”.

Pedro de la Rosa vê ainda as mesmas capacidades do piloto que viu naquele teste pela Jaguar no Alonso de 41 anos que levou a Aston Martin de novo aos pódios. “Seria um sonho tornado realidade ver Fernando novamente coroado Campeão do Mundo. Ele merece”, concluiu o antigo piloto.