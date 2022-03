F1, Pedro de la Rosa: “Melhores pilotos diferenciam-se em carros leves” | AutoSport

A questão do peso dos carros continua a dar que falar, mais ainda quando tudo indica que o peso mínimo dos carros deverá subir novamente, uma vez que a grande maioria das equipas não conseguiu ficar abaixo dos 795kg. Pedro de la Rosa utilizou as redes sociais para apontar o dedo a esta situação:

“Quando eu comecei, os carros tinham 600 kg de peso mínimo. Hoje em dia têm mais 200 kg. Não esqueçamos que os melhores pilotos se distinguem quando conduzem carros ligeiros, difíceis e nervosos. Algo em que pensar…”.

É uma observação que faz todo o sentido mas, dadas as novas exigências de segurança dos novos monolugares, o peso das unidades motrizes, com as baterias a terem a sua responsabilidade nesse capítulo e o limite orçamental, tudo isso faz com que os carros sejam mais pesados e as equipas não possam investigar ou usar soluções para os tornar mais leves. O peso dos carros de 2022 é bem claro nas poucas imagens que nos chegaram de Barcelona e em pistas mais sinuosas poderão não ser tão espetaculares. Mas é um problema que não parece ter solução a curto prazo.