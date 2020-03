F1, Pedro de la Rosa: “Já vi muitos pilotos na minha vida. Mas, quando vi o Lewis pensei: Uau!”

Pedro de la Rosa, antigo piloto da McLaren, revelou no podcast Beyond The Grid que Lewis Hamilton apenas precisou de algumas voltas para o impressionar.

“Nós tínhamos dois carros. Ele fez a sua primeira saída e quando voltou os dados não eram grande coisa. Eu estava com o meu engenheiro, o Philip Prew, e ele disse-me “o menino precisa de melhorar muito, ele precisa de tempo, porque é muito bom…”.”

“Fui fazer as minhas voltas e quando voltei e olhei para os tempos do Lewis, ele já era mais rápido, apenas na sua segunda vez. Então fui logo perguntar o que tinha acontecido e eles disseram-me: “Demos-lhe pneus novos…”.”

“Percebi aí o potencial do Lewis. Olhei para os dados e ele tinha sido muito rápido na Copse, Becketts e Maggots. Percebi logo que tínhamos um problema…”

“Já vi muitos pilotos na minha vida. Mas quando vi o Lewis, pensei: “Uau, este é muito especial”. E então, quando a temporada [2006] acabou, eu sabia que o Lewis ia estar no carro e também já sabia que Fernando Alonso tinha assinado.”