F1: Pausa pode ser fundamental para a Williams recuperar

A Williams enfrenta um arranque de época difícil e a pausa de cinco semanas que se aproxima poderá ser fundamental para a equipa conseguir recuperar alguma competitividade.

Depois de um 2025 em que a equipa se instalou no top 5, apesar do pouco investimento no FW47, o foco nas novas regulamentações faziam os fãs da equipa almejarem um 2026 sólido. No entanto, o FW48 nasceu pesado e ineficiente na gestão de energia, o que compromete a performance deixando a equipa fora dos pontos nas primeiras corridas. Um arranque marcado por atrasos, falta de competitividade que fez lembrar os sombrios anos de 2018 e sobretudo 2019.

James Vowles revelou que a Williams pretende aproveitar a pausa de cinco semanas no calendário da Fórmula 1 para corrigir fragilidades e relançar a temporada, após um início abaixo das expectativas.

Um dos principais problemas identificados é o excesso de peso do monolugar, fator que tem condicionado o desempenho da equipa nas primeiras corridas. A estrutura de Grove pretende concentrar esforços na redução de massa, aliando esse objetivo a melhorias progressivas que poderão surgir já nas próximas provas. Esse processo deve ser desenvolvido de forma inteligente, permitindo ganhos ao mesmo tempo, na balança e na aerodinâmica, garantindo uma progressão gradual, sem colocar em causa o limite orçamental.

Durante a pausa, a Williams irá intensificar o trabalho de análise de dados, bem como reforçar a preparação em simulador e os treinos de pit stop, procurando otimizar todos os aspetos operacionais e técnicos.

James Vowles explicou que “cada hora desta pausa será necessária para voltarmos mais fortes quando regressarmos em Miami,. Não começámos a temporada como queríamos. Não é segredo que estamos acima do peso, e os desenvolvimentos vão focar-se em reduzir a massa do carro de forma inteligente. É uma oportunidade importante para analisar todos os dados em detalhe e perceber o que pode ser melhorado. Os pilotos estarão no simulador praticamente todos os dias e vamos reforçar igualmente os treinos de pit stop, procurando maximizar cada momento disponível”.

Foto: MPSA