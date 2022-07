F1: Paul Ricard é o próximo desafio para a Pirelli | AutoSport

A Pirelli escolheu os pneus do meio da sua gama para a prova do próximo fim e semana em Paul Ricard, na França. Com o fornecedor de pneus a regressar à pista onde testou pela primeira os pneus de 18 polegadas. Os C2, C3 e C4 foram os pneus escolhidos para o Grande Prémio francês.

O circuito é bastante equilibrado, onde há um pouco de tudo: curvas rápidas e rectas planas, bem como secções mais lentas e técnicas. Tudo isto coloca cargas médias sobre os pneus, razão pela qual faz uma boa pista de ensaio. Com 12 metros de largura, há muitas opções quando se trata de trajetórias e ultrapassagens: tudo isto proporciona um desafio interessante para os pilotos.

A reta Mistral – com o nome do famoso vento francês, que também pode perturbar o equilíbrio aerodinâmico dos carros – também tem o potencial de arrefecer os pneus dianteiros. Isto pode afetar entrada na curva Signes imediatamente a seguir: a curva mais exigente de todo o circuito.

A saída da pista deve ser definitivamente evitada: as distintas marcas tricolores vermelhas, brancas e azuis contêm um material de alta fricção concebido para abrandar rapidamente os carros, com elevado risco de danificar os pneus.

A estratégia vencedora do ano passado foi de duas paragens de Max Verstappen. Foi uma aposta, pois foi o único a parar duas vezes, com os que estavam atrás dele a parar apenas uma vez, mas valeu a pena, pois o piloto da Red Bull voltou à liderança uma volta antes da bandeira axadrezada.