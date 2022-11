F1, Paul Monaghan (Red Bull) responde a Rocquelin: “Max é tecnicamente muito dotado” | AutoSport

O engenheiro chefe da Red Bull, Paul Monaghan, negou as sugestões feitas pelo antigo engenheiro da equipa de Milton Keynes, e atual responsável pelo programa de jovens pilotos, Guillaume Rocquelin, que Max Verstappen “é tecnicamente fraco em comparação com outros pilotos” que passaram pela estrutura, nomeadamente Sebastian Vettel.

Monaghan responsabilizou “uma má tradução de uma entrevista de um colega meu” por todo este episódio e acrescentou que as palavras de Rocquelin num episódio do podcast ‘Les Fous du Volant’ foram “mal interpretadas”.

“Max é tecnicamente muito dotado”, afirmou Paul Monaghan durante a conferência do Grande Prémio do Brasil. “Trabalhou muito quando era jovem, muitas vezes guiado pelo seu pai. Pode-se ver o legado disso, pois sabe do que está a falar dentro do carro e sabe o que quer”.

O atual engenheiro da Red Bull, salientou que Verstappen “se olharmos para o seu historial connosco ao longo das últimas temporadas, tem sido espantoso. Não teria conseguido isso se não fosse um piloto excepcional”. Monaghan esclareceu ainda que “que há áreas em que pode melhorar um pouco. Vai procurar dentro de si mesmo para pensar no que pode melhorar durante a época e depois cabe-nos a nós dar-lhe um carro e demonstrar essas capacidades no próximo ano”.

A Red Bull anunciou este ano, que depois de mais de 15 anos de trabalho no Pit Wall, Guillaume ‘Rocky’ Rocquelin, deixava de ser o chefe de engenharia de pista e assumia um novo papel, passando a trabalhar com as promessas do programa de jovens pilotos da Red Bull.