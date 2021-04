F1: Paul di Resta opção para piloto de reserva da McLaren

Paul Di Resta poderá regressar à Fórmula 1 depois da McLaren ter colocado o antigo piloto da Force India em standby – caso necessitem de um piloto de reserva e a dupla da Mercedes Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries não estejam disponíveis.

A McLaren tem um acordo com o seu fornecedor de motores Mercedes que lhes permite recorrer a Vandoorne ou De Vries, que partilham o papel de reservas dos campeões do mundo, se os seus pilotos regulares Daniel Ricciardo e Lando Norris não conseguirem competir.

Mas no caso de estarem indisponíveis (devido a compromissos com a Fórmula E) o chefe da McLaren, Andreas Seidl, diz que há um acordo com Di Resta para preencher essa vaga:

“O meu foco está neste acordo que temos com a Mercedes. Temos uma boa relação também com Paul di Resta, que também possui uma superlicença, pelo que também temos um acordo com ele, a fim de entrar se for necessário”, disse Seidl. “Por isso, estamos preparados para diferentes cenários.Quando lhe perguntaram como escolheria entre Vandoorne e De Vries, caso a situação surgisse, Seidl respondeu: “Isso é obviamente algo que teríamos de fazer com a Mercedes, dependendo de quem está de facto de prevenção na Mercedes para o fim-de-semana específico”.