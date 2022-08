F1, Paul Di Resta: “É muito surpreendente que [Oscar] Piastri rejeite a Alpine” | AutoSport

Por Eduardo Moreira

A Alpine anunciou na terça-feira que Oscar Piastri seria o sucessor de Fernando Alonso, que se vai mudar no final da época para a Aston Martin. Porém, surpreendentemente, o piloto australiano nega o acordo com a equipa, alegando que não foi consultado sobre o mesmo. Paul Di Resta considerou a situação muito invulgar.

Em declarações à Sky, Di Resta admite que está surpreendido por Piastri não se estar a comprometer com o construtor francês.

“Fernando [Alonso] a caminho da Aston Martin, não o tinha ouvido em lado nenhum, também não acredito que os meus colegas o tivessem ouvido e também apanhou Otmar Szafnauer de surpresa”, disse Di Resta.

“Isso levou ao que aconteceu obviamente com o Piastri”, acrescentou. “A afirmação que ele fez, acho muito surpreendente que ele esteja a rejeitar uma equipa que está nos quatro primeiros lugares e está numa grande trajetória ascendente, que não quer pilotar por eles”.

O piloto terá tido conversações com a McLaren para possivelmente suceder a Daniel Ricciardo. Como a Alpine parecia ter dois pilotos com quem poderia continuar na próxima época com Fernando Alonso e Esteban Ocon, Paul Di Resta diz que a única explicação para a decisão de Piastri será o jovem piloto ter pensado que não tinha, mais uma vez, lugar na equipa principal da Alpine e, desta forma, resolveu o seu futuro e foi procurar lugar noutra equipa.

“Ele tomou obviamente essa decisão a pensar que [Fernando] Alonso iria ficar. Parecia que isso seria o mais óbvio a acontecer. Mas estou surpreendido por ver essa afirmação [de Oscar Piastri] tão cedo e, igualmente, a Alpine a anunciar um piloto que não quer estar lá”.

“Isto só pode significar que ele tem outro lugar seguro noutra equipa. Onde é que ele vai pilotar? Será na McLaren? Será na Williams? Onde é que isso deixa Daniel Ricciardo? Não tenho certezas do que poderá acontecer”, diz o antigo piloto de Fórmula 1.