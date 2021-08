F1, Patrick Head sobre a Williams: “precisavam de uma melhor liderança” | AutoSport

Patrick Head foi cofundador da Williams Grand Prix Engineering e responsável por alguns dos monolugares mais dominadores da Fórmula 1, tendo inspirado muitos dos engenheiros da modalidade. Desde 1977 até 2011, ano da sua saída da Williams, que a parceria Head/Frank Williams traduziu-se em sete títulos de pilotos e nove de construtores – uma das mais famosas e laureadas duplas da história da F1, com 113 vitórias conquistadas em conjunto.

Patrick Head foi o convidado desta semana do podcast “Beyond the Grid”, da F1, onde analisou os resultados recentes da Williams. O britânico disse no programa, que mantém contacto com Jost Capito, mas que nunca o aconselhou sobre nada e que o resultado na Hungria, se deveu ao acidente na primeira volta, mas que as coisas estão a melhorar na Williams.

“Bem, obviamente que tiveram a ajuda daquele acidente na frente do pelotão na primeira curva [na Hungria], por isso ainda não estão mesmo pelo mérito. Ainda têm caminho a percorrer para chegar lá por mérito, mas penso que as pessoas envolvidas são boas, a determinação é boa, não sei muito sobre os fundos da equipa, mas sei que não têm problemas. Ter estado envolvido com a Williams, por 35 ou 40 anos, muitos deles a ganhar corridas (reformei-me em 2011), não eram todos os anos que ganhávamos, mas na maior parte deles, por isso é muito triste ver que nos últimos dez anos eles estavam tão fracos. Estou satisfeito por ver que estão a melhorar. Têm muita gente muito boa, que já está lá há muitos anos, mas precisavam de uma melhor liderança e penso que têm agora.”