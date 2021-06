F1: Patricio O’Ward vai testar pela McLaren | AutoSport

Foi uma promessa do CEO da McLaren a Patricio O’Ward, que se o piloto norte americano vencesse uma corrida da IndyCar Series, teria a oportunidade de pilotar um F1 pela equipa de Woking.

E Zak Brown não se esqueceu dessa promessa. Depois de anunciar, ao lado de Alejandro Agag, a entrada da estrutura que lidera no campeonato Extreme E em 2022, Brown confirmou à imprensa que O’Ward será piloto de testes em Abu Dhabi no final do ano.

“Definitivamente, o nosso sucesso na IndyCar dentro e fora das pistas aumentou a nossa confiança de que podemos competir em múltiplas séries competitivamente. O’Ward vai testar o nosso carro de Fórmula 1 em Dezembro para que haja muitas sinergias.”

Patricio O’Ward de 22 anos, foi anteriormente piloto júnior da Red Bull.