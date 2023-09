F1: Pato O’Ward vai pilotar o McLaren em Abu Dhabi | AutoSport

O litígio entre a McLaren e Álex Palou vai resultar na possibilidade de Patricio O’Ward estar ao volante do MCL60 da equipa de Woking no treino livre do Grande Prémio de Abu Dhabi, a última prova do ano, completando assim, a obrigatoriedade de colocar pilotos estreantes em pelo menos duas sessões durante a temporada.

Com a presença de O’Ward no treino da ronda final, a McLaren cumpre o regulamento, depois de contar com a estreia de Oscar Piastri para este efeito. Pato O’Ward vai ainda testar no final desse fim de semana de prova, nos dias dedicados aos testes pós-temporada.

Este trabalho, o treino livre do GP e o teste pós-temporada, seria dividido entre O’Ward e Palou, mas com a situação que ocorreu na Indycar Series entre a McLaren e o piloto espanhol, saiu beneficiado Pato O’Ward, que assim terá mais tempo em pista.