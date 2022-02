F1: Pato O´Ward tem de vencer se quiser dar o salto | AutoSport

Pato O´Ward é uma das mais jovens promessas da Indy. O piloto da McLaren tem se destacado na Indy e até venceu no último fim de semana as 24h de Daytona em LMP2. Com o seu currículo a crescer rapidamente e já com um teste na F1 feito com a McLaren, o mexicano é visto como uma possibilidade para a F1. Mas Zak Brown considera que o melhor caminho para Pato O´Ward chegar à F1 é vencendo o campeonato:

O Director Executivo da McLaren Racing, Zak Brown há muito que sublinha a importância de O’Ward permanecer concentrado nas suas funções na IndyCar, e afirmou que ganhar o campeonato seria a forma mais fácil para ele de reclamar um futuro lugar na F1.

“Ele precisa de se manter muito concentrado na IndyCar. Vai ser a sua melhor rota para a F1. Penso que a sua linha temporal [de dois anos] é mais ou menos certa. Foi exatamente isso que lhe disse, o caminho mais rápido para a F1 é ir e fazer o que Juan Pablo Montoya ou Alex Zanardi ou Jacques Villeneuve ou Michael Andretti fizeram: ir ganhar na IndyCar”, disse Brown. Essa vai ser a sua melhor hipótese de entrar na F1. Ele é incrivelmente talentoso. Ele é uma grande personalidade. Penso que ele tem o que é preciso de um ponto de vista de talento bruto para ser um piloto de Fórmula 1. Obviamente que a Fórmula 1 é uma disciplina muito diferente, por isso ele tem muito a aprender. Mas com certeza ele [aprenderá].