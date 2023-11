F1: Pato O’Ward será piloto de reserva da McLaren | AutoSport

A McLaren anunciou hoje Pato O’Ward como piloto de reserva da McLaren para 2024. O piloto mexicano que tem mostrado o seu talento na Indycar já fez alguns testes com a equipa e estará de novo ao volante de um monolugar de F1 no final da época, no teste final em Abu Dhabi.

O’Ward participou em vários testes de desenvolvimento de pilotos do MCL35M, bem como conduziu no teste de jovens pilotos de Abu Dhabi de 2021 e no treino livre 1 do Grande Prémio de Abu Dhabi de 2022.

“A McLaren tem o prazer de dar as boas-vindas a Pato O’Ward ao nosso grupo de pilotos de reserva para 2024”, disse Andrea Stella. “Pato teve uma temporada impressionante na NTT IndyCar Series e teve um bom desempenho nos seus testes, então pareceu natural dar o próximo passo, agora que ele é elegível para uma Super Licença da FIA.

“Com um calendário tão extenso, é prudente garantir que temos um vasto leque de pilotos a que podemos recorrer se necessário. Estamos ansiosos por o ver progredir nesta nova função.”

“Estou entusiasmado por assumir este novo papel na família McLaren Racing”, disse O’Ward. “Passei muito tempo com a equipa de F1, tendo conduzido anteriormente em treinos livres e participado em alguns testes. Sempre disse que nunca é um mau dia quando se pode entrar num carro de F1, por isso estou ansioso por me juntar ao grupo de pilotos de reserva para o próximo ano, juntamente com os meus deveres de piloto com a Arrow McLaren. Obrigado ao Andrea e ao Zak por esta grande oportunidade.”