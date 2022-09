F1: Pato O´Ward e Alex Palou testam com a McLaren | AutoSport

A McLaren vai estar durante esta semana a realizar testes com os pilotos Pato O´Ward e Alex Palou. A equipa de Woking segue assim com o seu programa de desenvolvimento de pilotos e terá os dois talentos da Indycar a testar com um monolugar de F1.

Pato O´Ward já teve contacto com a F1, tendo feito o teste para rookies no final do ano passado, em Abu Dhabi, com a equipa britânica. Para Alex Palou, foi a sua primeira experiência com a McLaren e a sua estreia ao volante de um F1. Este teste poderá servir de preparação para o TL,1 que Pato deverá fazer e com Alex Palou também a ter a sua primeira experiência com um F1, talvez o espanhol também possa participar num treino livre (cada equipa tem de reservar dois treinos livres para jovens pilotos).

No entanto, Alex Palou não vai competir pela McLaren, nem na F1, nem na Indy. Apesar de ter assinado com a McLaren, o piloto vai manter-se com a Chip Ganassi em 2023, enquanto a McLaren terá do seu lado Felix Rosenqvist, Alex Rossi e Pato O´Ward.