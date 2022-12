F1, Pat Symonds: “No geral, estou satisfeito com o resultado” | AutoSport

Pat Symonds foi um dos grandes responsáveis pela regulamentação que entrou em vigor este ano. O engenheiro britânico fez o balanço do primeiro ano e mostrou-se satisfeito com o resultado.

Symonds assumiu a liderança do grupo que trabalhou na nova filosofia aerodinâmica dos carros de F1, pensada para criar menos ar sujo e para lidar melhor com esse efeito. No final, Symonds mostrou feliz com os resultados da primeira época e, numa entrevista ao Auto Motor und Sport, revelou que o adiamento motivado pela COVID ajudou a sua equipa:

“No geral, estou feliz com o resultado. Estabelecemos metas para nós mesmos. O mais importante foi melhorar a qualidade das lutas em pista, permitindo que os carros se pudessem seguir mais de perto. Era um plano a duas fases com duas tarefas diferentes que deveriam levar a um objetivo. Em primeiro lugar, como reduzimos a turbulência do carro? Em segundo lugar, como construímos carros que lidam melhor com o ar turbulento?

Resolvemos a tarefa principalmente com simulações CFD. Pode imaginar, dois carros completos envolvem quantidades incrivelmente grandes de dados e softwares complexos. Claro que isso está associado a riscos. O CFD ainda não é tão bom quanto a realidade. Existem restrições. A minha equipa trabalhou na Fórmula 1 antes, estavam familiarizados e minimizaram algumas dessas limitações no decorrer do seu trabalho. Essa parte do plano funcionou muito bem. Mas aí havia a grande preocupação de que teríamos que competir com o nosso pequeno grupo contra 1.000 engenheiros de dez equipes. Que hipóteses tínhamos de cobrir tudo com o nosso regulamento sem que as equipas encontrassem brechas que prejudicassem os nossos objetivos?

A COVID ajudou-nos um pouco porque o lançamento dos novos carros foi adiado um ano, o que nos deu mais tempo. Usamos isso para mudar a nossa perspetiva. Não pensávamos mais como criadores de regras, mas como uma equipa e questionávamos o que faríamos se tivéssemos que construir o carro mais rápido possível. Estabelecemos um nível de downforce com o qual pensamos que as equipas ficariam felizes para começar. Combinado com a preocupação de que estaríamos um pouco abaixo da realidade.

Em retrospetiva, acertamos. O resultado surpreendeu-nos. Mesmo construindo o carro mais rápido possível, não distorcemos os nossos dois objetivos. Sempre trocamos ideias com as equipas e elas cooperaram maravilhosamente quando fizemos pequenas correções nas regras aqui e ali. Só havia uma coisa com a qual eles não concordavam. Queríamos levantar um pouco a parte inferior da carroçaria nas bordas porque temíamos que os carros andassem muito baixos e danificassem as bordas do fundo com muita frequência. Foi mais uma coisa de economia de custos. Ironicamente, isso acontecerá no próximo ano por diferentes razões. A FIA quer minimizar o porpoising”.