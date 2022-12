F1, Pat Symonds: “Não concordei com o regresso das suspensões clássicas” | AutoSport

O balanço de Pat Symonds em relação ao primeiro ano dos novos regulamentos é amplamente positivo, mas houve um pormenor com que não concordou. A implementação de suspensões clássicas não foi vista com bons olhos por parte do engenheiro britânico.

Segundo Symonds, o uso de suspensões clássicas complicou ainda mais a resolução do porpoising. Com as suspensões hidráulicas usadas até 2021, esse problema teria sido resolvido de forma mais célere:

“Esse é um ponto delicado para mim. Na altura, não concordei com o regresso das suspensões clássicas. Amortecedores a gás seriam ideais para estes carros. O problema com estes carros é que eles não são muito bons em curvas lentas. Primeiro, o peso diminui a velocidade e, em seguida, eles ficam muito duros. Não podemos fazer muito sobre o peso. Com amortecedores a gás, poderíamos ter carros melhores em baixas velocidades. Eu voltaria para um tipo diferente de suspensão novamente em 2026. Embora eu seja fã de suspensões ativas, uma suspensão passiva a gás controlada hidraulicamente também serviria. Mudar as suspensões antes de 2026 seria difícil devido ao fator custo.”