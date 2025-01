F1: Pat Symonds iniciou funções na Cadillac

O antigo Diretor Técnico da F1, Pat Symonds, iniciou oficialmente as suas funções na Cadillac, liderando a ambiciosa entrada do fabricante americano no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2026.

O veterano engenheiro, que desempenhou um papel fundamental na definição dos actuais e futuros regulamentos da F1, será o Consultor Executivo de Engenharia da Cadillac.

Symonds reconheceu o desafio de construir uma equipa competitiva dentro de um prazo apertado, mas expressou confiança no pedigree dos desportos motorizados da General Motors. A operação de F1 da Cadillac está a tomar forma na sua base de Silverstone, com uma abordagem de folha limpa que oferece novas oportunidades.

“Tenho o prazer de anunciar que hoje assumo oficialmente o meu novo cargo na Cadillac, à medida que construímos a nossa equipa para disputar o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2026”, escreveu no LinkedIn. “É um desafio emocionante, uma vez que, se os testes de pré-temporada de 2026 seguirem o padrão de 2014 (quando tivemos uma nova unidade motriz pela última vez), temos menos de 400 dias até que o carro funcione. A General Motors (GM) tem uma longa tradição em desportos motorizados e lembro-me de quando era um rapazinho e vi o Chaparral 2F ganhar o BOAC 500 (1967) em Brands Hatch. Jim Hall, o homem por trás do Chaparral, sempre reconheceu a contribuição da GM para esse programa. Mais recentemente, através das suas marcas Chevrolet e Cadillac, a GM tem sido competitiva nas corridas de sportscars, para além de ser um fornecedor de unidades motrizes para a IndyCar”.

“De Le Mans a Talladega e de sportscar a stock cars, eles sabem como ganhar. Ao mesmo tempo, como o pináculo do desporto automóvel, respeitam plenamente a inovação e a excelência exigidas na F1 e o que será necessário para construir a equipa de forma a replicar o sucesso que tiveram noutras séries.”

Fry junta-se a uma equipa de liderança experiente, incluindo o Diretor Técnico Nick Chester e o COO Rob White, juntamente com o recém-nomeado Chefe de Equipa Graham Lowdon. Com a rica história de corridas da GM e um forte alinhamento técnico, a Cadillac pretende ter um impacto significativo na grelha de F1 em 2026.