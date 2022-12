F1, Pat Symonds: “Acho que pedimos as coisas erradas à Pirelli durante muito tempo” | AutoSport

Não foi só a aerodinâmica que mudou na F1. Uma das grandes mudanças foi a troca das rodas de 13 polegadas, para as de 18, uma “revolução” no Grande Circo que durante anos se habituou a trabalhar com os pneus com perfil mais alto. Pat Symonds considera que esta mudança e o trabalho da Pirelli merecem também serem destacados.

Um dos grandes desafios da F1 é fazer a aerodinâmica dos carros funcionar com as rodas destapadas. As rodas são fonte de grande turbulência e nem sempre é fácil controlar os fluxos de ar nessas zonas. Com os pneus antigos, a deformação dos mesmos provocavam ainda mais turbulência, mas com os pneus de perfil baixo, esse problema foi mitigado. Symonds falou da importância desta mudança na sua entrevista ao Auto Motor und Sport:

“Demos algumas tarefas à Pirelli. O pneu de baixo perfil não era apenas cosmético. O nosso plano era influenciar a aerodinâmica. A turbulência em torno dos pneus é a mais difícil de controlar à medida que o pneu se deforma e gira. A nossa opinião era que as melhores estruturas com as suas grandes equipas de ‘design’ teriam uma grande vantagem sobre as pequenas. Então, queríamos um pneu mais rígido para reduzir a flexão. Pneus maiores significam travões maiores que duram mais. Isso também foi uma contribuição para a sustentabilidade. “

“Foi um novo começo para a Pirelli. Acho que pedimos as coisas erradas à Pirelli durante muito tempo. Agora temos pneus que não são tão críticos aerodinamicamente e sobreaquecem menos quando o carro derrapa. Temos que elogiar a Pirelli, que fez um bom trabalho. E o pneu de 2023 será ainda melhor. Eles querem tornar o pneu dianteiro um pouco mais forte, que ainda está um pouco fraco [mais subviragem] em comparação com o traseiro.”