F1, Pat Fry: “O desafio na Renault é diferente”

Pat Fry é o novo responsável técnico da Renault e tem como missão colocar a equipa francesa no caminho do sucesso.

Fry foi elogiado pelos responsáveis da McLaren, pelo seu trabalho desenvolvido na sua breve passagem pela equipa britânica, trabalho esse que se tornou fundamental na época 2019, a melhor desde 2014. Fry chega à Renault com o mesmo objetivo mas o caminho não é necessariamente o mesmo como explicou o próprio:

“O desafio é diferente”, disse ele. “A McLaren tinha alguns problemas específicos que não eram simples de corrigir, mas creio que certos aspetos eram relativamente mais fáceis. Estou aqui há apenas alguns dias, então acho que há muitas coisas que precisamos fazer e rever. É muito cedo para ver exatamente onde estamos. Há muitas pessoas boas e muitas ferramentas boas. É preciso a combinação certa das melhores ferramentas, das melhores pessoas e das melhores metodologias para crescermos.”

“Quero tentar ter certeza de que estamos equipados com todas as ferramentas certas: e o automobilismo é bastante simples”, disse ele. “São boas ferramentas, boas pessoas, boas metodologias e tempo. Precisamos fazer com que todas essas coisas funcionem. Eu acho que é a chave do sucesso.”

“No programa para os carros, estou apenas a começar a participar. Estou a tentar dar uma olhadela rápida em todas as áreas para ver onde acho que meu tempo é melhor gasto para começar. A McLaren era um pouco diferente porque estava apenas a tentar resolver aquele carro em particular”.

Fry acrescentou que é essencial planear também a longo prazo, especialmente antes da mudança de regulamentos para 2021.

“Precisa estar de olho nos objetivos de longo prazo”, disse ele. “É muito fácil, e acho que a Ferrari era um lugar clássico em que tudo o que era feito a pensar na próxima corrida. Não avançamos a longo prazo fazendo isso, então devemos encontrar o equilíbrio certo. Quero envolver-me com o carro de 2020, assim como com o de 2021. 2021 é um projeto enorme e tenho muito o que fazer.”