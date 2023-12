F1: Pat Fry não sentiu “entusiasmo e vontade de melhorar” na Alpine | AutoSport

A ida de Pat Fry da Alpine para a Williams foi surpreendente, pois o engenheiro britânico estava numa estrutura que, em teoria, lhe permitira chegar ao sucesso mais cedo e de forma menos trabalhosa. Mas Fry explicou o motivo da sua saída, o que talvez explique o motivo pelo qual a Alpine tem tido tanta dificuldade em chegar ao topo.

Desde que a Alpine adotou esta identidade, em 2021, que a equipa terminou em quinto (2021), quarto (2022) e sexto (2023). No entanto, estas flutuações não refletem uma espécie de estagnação que se vive na Alpine, uma equipa que não se consegue aproximar das estruturas da frente. Este problema existe desde os tempos da Renault, no regresso seu regresso em 2016. Pat Fry foi contratado em 2020 e esteve na equipa até 2023, mas saiu por não sentir que a evolução da equipa fosse a suficiente para chegar a um nível mais alto. Fry falou em falta de entusiasmo por parte da estrutura francesa:

“Olho para trás, para os três anos em que lá estive, e melhorámos Enstone de forma dramática”, disse Fry. “Ano após ano, construímos um carro melhor – se colocarmos os três carros um ao lado do outro, cada um foi um grande passo. Mas não senti o entusiasmo ou a vontade de ir além do quarto lugar. E decidi que, desde o início de março, quero realmente fazer avançar as coisas. Não quero ficar sentado e não ser capaz de fazer nada. Por isso, para mim, era altura de parar e seguir em frente. É uma daquelas coisas – penso que, enquanto empresa, quase não estavam preparados para dar o máximo. Podemos dizer que queremos ser os primeiros, mas a diferença entre dizê-lo e consegui-lo é monumental, não é?”

Fry optou pela Williams e mostra-se muito contente com a opção tomada, vendo a sede de sucesso que não viu na Alpine:

“O James [Vowles] já andava a falar comigo há algum tempo e só dois meses depois é que decidi vir para cá. Mas acho que o que me entusiasma nesta oportunidade é o facto de a direção estar totalmente de acordo com o que vai ser necessário para fazer avançar este lugar. Estão dispostos a investir o que for preciso e a apoiar-nos na construção de uma equipa. E, mais uma vez, é uma coisa boa reconstruir um velho ícone britânico. É um pouco como a minha visão romântica de voltar à Benetton para a reconstruir, na verdade. Por isso, é outra perspetiva excitante. Mas, como eu disse, o James está a esforçar-se muito para tentar melhorar este lugar. A direção está a apoiá-lo totalmente, a fazer avançar a equipa, e isso é o que me entusiasma. Não vamos ficar limitados naquilo que podemos alcançar. Vamos apenas fazer o melhor que pudermos no momento certo e fazer avançar as coisas”.