F1: Pat Fry e Matt Harman com novas funções na Alpine | AutoSport

A reestruturação na Alpine continua e agora temos dois nomes “da casa” a assumir novos papéis para esta nova época. Pat Fry e Matt Harman assumirão novas funções, dando continuidade à reorganização interna na equipa francesa.

Pat Fry será o novo Chief Technical Officer (CTO) e supervisionará todas as atividades técnicas em Enstone, será responsável por estabelecer os objetivos de desempenho do carro, definir as capacidades e competências técnicas necessárias e identificar futuras tecnologias e disruptores. Em última análise, estará à frente dos principais compromissos e riscos de desempenho, e definirá a estratégia de desenvolvimento a longo prazo para maximizar o desempenho dentro das restrições do limite de custos.

Já Matt Harman será o novo diretor técnico, assumirá agora a responsabilidade pelo desempenho e pela experiências na pista, estruturando a organização técnica e os processos, além de permitir o crescimento de talentos e equipas. Supervisionará a direcção técnica do chassis e trará à equipa a sua experiência única em integração técnica do chassis / unidade de potência.

“Estamos a reforçar consideravelmente a Alpine ao termos Pat e Matt ao leme da engenharia em Enstone”, disse Laurent Rossi, CEO da Alpine. “Pat é um dos engenheiros mais experientes na Fórmula 1, enquanto que a motivação e a perícia de Matt serão fundamentais para extrair todo o potencial dos nossos carros de corrida, graças em particular à sua perícia única que combina chassis e desenvolvimento de motores”.

É mais um passo na última restauração da equipa. Otmar Szafnauer é um dos nomes que poderá juntar-se à equipa mas, para já, não há novidades desse lado.