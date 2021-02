F1: Pastor Maldonado vai pilotar no Mónaco, no GP Histórico

Pastor Maldonado irá estar ao volante de um Maserati 4CM de 1937c na corrida A para carros construídos antes da Segunda Guerra Mundial no GP Histórico do Mónaco

Maldonado correu na Fórmula 1 de 2011 a 2015, tendo obtido a sua única vitória em Espanha em 2012 e continua a ser o triunfo mais recente para a equipa Williams. Também inscritos nas corridas F, René Arnoux e Jean Alesi, que irão pilotar dois Ferrari 312 B3 de 1974.

Numa mudança no formato habitual, o Automobile Club de Monaco está a planear que os três eventos – o Grande Prémio Histórico, a Fórmula E e a Fórmula 1 – tenham lugar no mesmo ano, depois do GP Histórico de 2020, juntamente com o GP de Fórmula 1 terem sido cancelado devido à pandemia.

O Grande Prémio Histórico deverá ser o primeiro evento, agendado para 23 a 25 de Abril, antes do E-Prix a 9 de Maio e do evento da Fórmula 1 a 23 de Maio.

