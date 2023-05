F1 passa a produzir transmissão televisiva do GP do Mónaco | AutoSport

As críticas à transmissão televisiva do Grande Prémio do Mónaco não aconteceram apenas na temporada passada, (como recordamos aqui), estando a produção a cargo da própria organização monegasca, ao contrário do que acontecia com todas as restantes provas do calendário. Para esta temporada, a Fórmula 1 passa a ter a seu cargo a produção da transmissão. A Fórmula 1 tinha alguns problemas para resolver com a organização monegasca, tendo sido especulada a possibilidade do GP do Mónaco poder vir a sair do calendário. No topo da agenda da discussão entre as partes estaria o baixo “fee” que historicamente os promotores locais pagavam, mas também outras concessões que só o GP do Mónaco tinha. Uma delas era a transmissão televisiva própria, que era aproveitada por inteiro em termos de receitas publicitárias pelos monegascos e que muitas confrontavam diretamente os patrocinadores oficiais da competição.

Esse assunto parece agora resolvido depois de assinado um novo acordo com o Automóvel Clube do Mónaco no ano passado. Apesar de ainda não ter sido, pelo menos até este artigo ter sido escrito, oficializado pelas partes, a produção televisiva será totalmente realizada pela Fórmula 1 nos moldes habituais.