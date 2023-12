F1: Parceria Red Bull/AlphaTauri é uma “situação estranha”, avisa Frédéric Vasseur | AutoSport

A somar à preocupação demonstrada por Zak Brown sobre aliança entre Red Bull e AlphaTauri, Frédéric Vasseur demonstrou também algum desconforto com esta situação, que vai levar a equipa italiana a depender mais dos componentes dos austríacos e até à expansão das suas infraestruturas no Reino Unido, mantendo ainda a fábrica em Faenza.

Christian Horner garantiu que apenas serão fornecidos “alguns componentes transferíveis que estão claramente listados nos regulamentos”, afastando a ideia desta situação poder ser considerada ilegal pela FIA, que tem a função de verificar toda esta situação. Segundo ainda o responsável da Red Bull, “há certos componentes que podemos fornecer, como é o caso da Mercedes e da Ferrari, que fornecem a equipas caixas de velocidades, suspensões e ferramentas de simulação e tempo de túnel de vento”, sendo esta “uma relação idêntica entre as [duas] empresas e, claro, cabe-lhes a eles a utilização dessas ferramentas”.

Como demos recentemente, Zak Brown explicou que “estamos muito preocupados com a aliança entre a AlphaTauri e a Red Bull. Penso que isso é algo que precisa de ser abordado no futuro. Por isso, ainda acho que o desporto tem um caminho a percorrer para garantir que todos são verdadeiramente independentes”.

Também Frédéric Vasseur abordou este tema num evento em Maranello, afirmando que “temos de controlar o que as equipas estão a fazer com as suas equipas juniores, que talvez não seja a palavra certa. Para mim, não é a maneira correta porque, para mim, a Toro Rosso, a AlphaTauri – ou a Minardi, não sei qual é a próxima – o que estão a fazer em conjunto [com a Red Bull] é uma situação estranha, com duas equipas pertencentes à mesma empresa. Mas a FIA tem sido capaz de gerir até agora e estou certo de que será capaz de o fazer no futuro”.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool