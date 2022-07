F1: Parceria entre McLaren e BMW pode estar na calha | AutoSport

O interesse na F1 vai aumentando e com isso os rumores do ingresso de algumas marcas. É o caso da BMW, que foi recentemente associada à McLaren, uma parceira que poderá acontecer em 2026. Este rumor chega depois da Audi ter tentado comprar a McLaren, com o negócio a não avançar.

Joe Saward, jornalista de F1, noticiou recentemente que a BMW poderá voltar a juntar-se à McLaren para fazer carros de estrada, mas que essa parceria poderá ser estendida à F1, como forma de fazer frente às rivais germânicas Porsche, Audi e Mercedes. Seria uma forma da McLaren voltar a tentar o que ambicionou com a Honda, ser uma equipa que não depende de fornecedores com outros interesses na F1. Com a BMW, poderia ter os meios para desenvolver o seu próprio motor de F1, em parceria com o construtor alemão. Para já não passa de um rumor, um de muitos que rodeiam a F1 nesta fase.