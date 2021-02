F1: Parceria entre Alpine e Mecachrome renovada

A parceria de longa duração entre a Renault, agora Alpine e a Mecachrome foi renovada por mais quatro anos.

A Renault e a Mecachrome têm uma relação de longa, tendo esta última fornecido o “serviço de montagem” para as unidades motorizadas do fabricante francês. Esta parceria já existe desde os tempos em que a Renault teve sucesso com Fernando Alonso como estrela da equipa francesa, mantendo-se quando a marca passou a ser apenas fornecedora de motores, cujo trabalho foi essencial no sucesso da Red Bull antes da era híbrida.

Esta parceira vai assim prolongar-se até ao fim desta regulamentação técnica para os motores, que deverão mudar em 2025.

A Mecachrome é uma empresa de engenharia de precisão envolvida na aviação, indústria automobilística, automobilismo e engenharia industrial, tendo também representação em Portugal com dois pólos a laborar em Setúbal e Évora.