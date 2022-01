F1: Parceria com a Audi decidida até março | AutoSport

Os rumores de uma parceria entre a Audi e a McLaren continuam cada vez mais fortes e uma decisão deverá ser tomada em breve.

Inicialmente falou-se de uma compra da maioria das McLaren Automotive e da equipa de F1, embora outros rumores refiram uma parceria. Na verdade os contornos não estão ainda definidos, pois a decisão para avançar ou não deverá ser tomada no final de fevereiro, segundo a Reuters.

O interesse do Grupo Volkswagen na F1 é claro, mas os moldes da sua entrada no Grande Circo permanecem incertos, com a McLaren e a Red Bull a serem apontadas como portas de entrada para a Audi e Porsche. O tema da parceira com a McLaren será discutido numa reunião do conselho fiscal no final de Fevereiro, mas a decisão só se seguirá mais tarde, segundo a Reuters. O prazo final para decisão está previsto para o final de Março, pelo que a Audi ainda tem mais de dois meses para definir o seu futuro. A fonte do site confirmou que a parceria já está em cima da mesa, mas ainda não está finalizada. A Volkswagen recusou-se a comentar.