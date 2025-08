F1: Para Zak Brown, ausência de Christian Horner no paddock é “mudança positiva”

Zak Brown, chefe da McLaren, nunca teve uma relação muito próxima, nem muito amigável com Christian Horner ex- responsável da Red Bull. Desde que a McLaren voltou à ribalta, os confrontos entre ambos foram-se sucedendo, reinando um clima de “guerra fria” nos momentos menos intensos. Brown considera que a saída do britânico é boa para a F1.

O timoneiro da McLaren afirmou recentemente que não ficou surpreendido com a saída de Horner e que havia muitos pontos de discordância entre eles. Durante o GP da Hungria, Brown afirmou mesmo que a Red Bull, sob a liderança de Horner, ultrapassava frequentemente os limites do aceitável nas disputas políticas. Segundo ele, a categoria será mais saudável sem Horner, com mais confiança e menos manipulações políticas.

“Estava a ir longe demais” disse Brown citado pelo Autohebdo. “Haverá sempre um pouco de política na F1. Mas quando começa a fazer acusações frívolas, isso é ir longe demais. Se eu olhar para o pit lane hoje, vejo que ainda lutamos politicamente, mas sem cruzar a linha. Essa linha já foi cruzada no passado”, disse Brown. “Acho que veremos uma pequena mudança positiva. Há um nível de confiança maior agora. Se tivermos uma discussão sobre um tópico potencialmente confidencial, isso não se tornará automaticamente uma arma política”.

Brown demonstrou apoio ao novo chefe da Red Bull, Laurent Mekies, dizendo que é fã dele e que será mais fácil trabalhar com alguém como ele. Para Brown, Mekies trará uma abordagem mais equilibrada e respeitosa, focando-se mais na competição dentro das pistas.

“Caminhamos para uma situação melhor, um pouco mais unidos, com um pouco mais de confiança. Embora compitamos nas pistas, podemos discutir o que é bom para o desporto fora delas, sem que isso seja manipulado para fins políticos ou tirado do contexto. Estou feliz que Laurent esteja nessa função. Sempre haverá um aspeto político neste desporto, mas será mais saudável com Laurent. Sou fã do Laurent. Conheço-o há muito tempo e será ótimo competir contra ele. Talvez possamos voltar a uma competição focada nas pistas”.