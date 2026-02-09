F1: Para Zak Brown, a força da McLaren está na estabilidade

Zak Brown assistiu ao lançamento do MCL40, no Bahrein, num momento que é ainda de consagração. Depois de um longo jejum que se iniciou em 1999, a equipa voltou finalmente aos título de construtores e conseguiu o bicampeonato em 2025, além de voltar a festejar o título de pilotos, o que não acontecia desde 2008. Brown é a face mais visível de todo este sucesso.

Desde a sua chegada, a McLaren voltou a transformar-se numa equipa de topo, com alguns percalços pelo caminho, mas que foram quase sempre resolvidos de forma célere e acertada. Em 2026, com a chegada de uma nova era à F1, a McLaren enfrenta um teste à sua capacidade. Mas desta vez tem do seu lado a estabilidade de uma estrutura sólida, um dos trunfos da McLaren, segundo Brown:

“Temos uma estabilidade tremenda na equipa, com algumas adições muito positivas, mas a base mantém-se sólida. Olhas para o muro das boxes e para a fábrica e reconhecemos as mesmas pessoas — e isso é o que nos dá força. Ao mesmo tempo, estamos a começar do zero, tal como todas as equipas, num regulamento completamente novo. É um novo ponto de partida para todos, mas eu não apostaria contra a nossa gente. Vai ser uma época duríssima, mas emocionante.”

Com um novo horizonte competitivo à vista, Brown admitiu que será mais difícil ver as margens curtas do ano passado. As novas regras vão afastar as equipas, mas, ainda assim, o americano mostrou uma confiança firme de que este ano será igualmente emocionante:

“Com as novas regras, as diferenças podem inicialmente aumentar as diferenças e depois deverão voltar a reduzir-se. Não sei se teremos o mesmo equilíbrio e os oito décimos de diferença entre os dez primeiros, como vimos em Monza no ano passado, mas acho que vai continuar muito competitivo. Para vencer corridas será preciso estar ao mais alto nível. A Fórmula 1 é inacreditavelmente exigente, e isso é o que torna tudo tão empolgante.”

A McLaren mostra-se ciente de que um dos pontos que fará a diferença entre o sucesso e o fracasso será o desenvolvimento dos monolugares. Mas para Brown, a manutenção da dupla de pilotos permitirá à equipa manter a sua força em pista:

“Não há um único parafuso igual de 2025 para 2026. É uma nova geração de carros e teremos de compreender rapidamente como extrair o máximo deles. Vai ser uma corrida de desenvolvimento constante. Mas temos um dos nossos segredos: a dupla de pilotos. Sete vitórias cada um no ano passado — que dupla fantástica! Mal posso esperar para vê-los correr novamente.”