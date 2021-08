F1: Para Vitantonio Liuzzi, sucesso da Red Bull deve-se a Marko e Horner | AutoSport

Vitantonio Liuzzi foi um dos primeiros pilotos da aventura da Red Bull na F1. Em 2002 testou pela Williams, mas apenas em 2005 colocou os pés na disciplina. Passou a maior parte dessa época como terceiro piloto, tendo saltado na época seguinte para a Toro Rosso, no primeiro ano sob administração de Dietrich Mateschitz e Gerhard Berger.

Liuzzi explicou que Helmut Marko e Christian Horner são os responsáveis pelo sucesso da Red Bull e que os dois trabalham bem em conjunto.

“Eles são completamente diferentes um do outro. Estou realmente feliz que o Horner, já li algumas vezes em entrevistas, tenha dito que foi graças a mim que começou na Red Bull. Em 2004, lembro-me, de quando trabalhei com a Arden, Christian Horner era um fantástico chefe de equipa. Via-se que tinha [um] óptimo ponto de vista em todas as situações e era uma máquina como diretor de equipa. Quando estava a falar com o Dr. Marko, estava sempre a falar muito bem do Christian. Marko tem uma experiência espantosa como piloto. Foi há muito tempo, mas ele sabe, à austríaca, a melhor forma como uma equipa tem de ser gerida. Penso que eles puxam um pelo outro e fizeram coisas espantosas pela equipa”.

O antigo piloto italiano lembrou os primeiros tempos na estrutura recentemente criada pelos austríacos, que compraram a Jaguar Racing em 2004 e que anos mais tarde, de 2010 a 2014 dominaram o campeonato, vencendo o título de construtores e de pilotos com Sebastian Vettel. Afirma Liuzzi, que nos primeiros anos, os processos não estavam tão bem afinados, até Helmut Marko receber mais responsabilidades dentro da equipa.

“Devo dizer, na minha opinião, os primeiros dois a três anos, internamente, não foram fáceis. Não entre eles, mas entre muitas pessoas envolvidas na gestão da Red Bull. Havia dificuldades em lidar uns com os outros porque todos queriam estar certos em comparação com o próximo. Mas de repente, em 2009 [Dietrich] Mateschitz decidiu pôr tudo nas mãos de Marko. Penso que Marko juntamente com Christian foram o jogo perfeito para unir a equipa [unida] para ganhar o campeonato”.