F1: Para Valtteri Bottas foi “imediatamente claro” que o novo carro é “melhor do que o C43” | AutoSport

A Sauber quer dar um salto competitivo e lutar mais vezes por pontos em 2024 comparativamente à temporada passada da Fórmula 1 e a primeira impressão do piloto mais experiente da equipa suíça, Valtteri Bottas, foi boa, sentindo o finlandês que foi dado “um passo em frente”.

Para Bottas, o monolugar de 2024 é “melhor do que o C43, isso é imediatamente claro, o que é bom, e é algo que previmos, pelo menos com a correlação com o simulador. A sensação é mais ou menos a mesma. Portanto, foram definitivamente introduzidas melhorias durante o inverno com este novo carro e é bom ver isso, mas a verdadeira questão é saber até que ponto os outros melhoraram. Isso é algo que veremos na próxima semana”.

Tendo estado na primeira sessão (manhã) dos testes de pré-temporada ao volante do C44, Bottas indicou que “nos próximos dias, vamos estar um pouco mais atentos às afinações e a encontrar cada vez mais desempenho. Hoje não é o dia para nos concentrarmos no tempo por volta, mas demos um bom passo em frente, o que é bom de ver. Ainda temos de descobrir mais, porque no primeiro dia começamos de forma conservadora com a afinação, com a altura ao solo e tudo. Não temos andado à procura de ritmo, é mais uma questão de aprendizagem”.

Entre as principais melhorias que o sente no C44 em relação ao carro do ano passado, Bottas indicou que as “maiores mudanças” se sentem na estabilidade e capacidade do carro em alta velocidade. Além disso, “a estabilidade traseira em alta velocidade melhorou definitivamente, o que foi um grande ponto fraco no ano passado, e por vezes ficámos um pouco presos à configuração por causa disso, por isso agora parece que vamos ter mais opções de configuração e um carro de base muito bom para trabalhar”, concluiu o piloto da Sauber.

Foto: Steven Tee/Stake F1 Team