F1: Para Stroll e Bottas, Spa oferece oportunidade para recuperar de penalizações | AutoSport

Depois dos acidentes na primeira curva do Hungaroring na corrida anterior, Valtteri Bottas e Lance Stroll foram penalizados com a perda de 5 lugares na grelha de partida na corrida belga, por serem considerados culpados. Os dois pilotos são da opinião, que esta é uma das pistas do calendário que oferece mais oportunidades para recuperar em corrida, os lugares perdidos com as penalizações.

“Nesta pista, o ritmo da corrida é bastante importante, se compararmos o ritmo de qualificação com o ritmo da corrida”, explicou Valtteri Bottas na conferência de imprensa de antevisão da prova de Spa-Francorchamps. “Por isso, temos de nos concentrar nisso [no] que quer que façamos nos treinos livres, mas não esquecendo que ainda preciso de tentar uma boa qualificação. Não quero começar fora do top 10, por exemplo, mas de todas as pistas para se ter uma penalização na grelha, esta está definitivamente no lado bom da lista, porque as corridas aqui são boas. Pode-se ultrapassar se se tiver o ritmo, por isso o ritmo de corrida vai ser a chave”.

“Estou concentrado no que poderei fazer”, disse o piloto da Aston Martin. “É uma pista que se pode ultrapassar, por isso ainda há muitas oportunidades e uma longa corrida pela frente”.