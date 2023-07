F1: Para Ralf Schumacher, o tempo de Pérez na Red Bull está a terminar | AutoSport

Sergio Pérez teve um fim de semana um pouco melhor do que os últimos, mas ainda assim teve uma saída de pista aparatosa e voltou a ficar longe de Max Verstappen. A situação não está fácil para o mexicano e Ralf Schumacher acredita que o tempo de Pérez na Red Bull está a terminar.

O ex-piloto de F1 e agora comentador, referiu que Pérez não é consistente o suficiente e não tem a mentalidade necessária para ter sucesso na Red Bull:

Na sua coluna para a Sky, Schumacher expressou os seus pensamentos sobre a situação atual de Perez.

“Recentemente, o clima em torno de Sergio Perez tem sido bastante sombrio”, escreveu ele. “Depois de vários erros nas últimas semanas, as críticas intensificaram-se após o seu acidente durante a primeira sessão de treinos livres na Hungria. O problema com Perez é a sua inconsistência. Tem mostrado demasiadas flutuações no desempenho e talvez não tenha a estabilidade mental necessária. Ele está simplesmente muito atrás de Max e, na minha opinião, seu tempo na Red Bull está a chegar ao fim. É injusto colocar mais pressão sobre ele, mas olhando para o futuro, à medida que outras equipas se aproximam, a Red Bull não se pode dar ao luxo de ter um piloto que seja significativamente mais lento do que o outro”, afirmou. “A equipa está, obviamente, a tentar assegurar a Perez que a sua posição está segura, mas não acredito que ele vá pilotar para a Red Bull no próximo ano.”