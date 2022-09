F1: Para quando o fim da novela Piastri? | AutoSport

A pausa de verão foi animada pela novela Oscar Piastri e a sua recusa em representar a Alpine na próxima época, tendo assinado um acordo com a McLaren. A saída de Fernando Alonso despoletou uma reação em cadeia cujo resultado final ainda não é conhecido.

O caso foi levado à Comissão para o Reconhecimento de Contratos, que vai analisar a validade dos contratos assinados entre Piastri e a Alpine (contrato de formação) e se esse se sobrepõe ao novo acordo firmado com a McLaren, que conta com o jovem australiano para 2023.

Este caso deverá ver novos desenvolvimentos em breve e será, mais uma vez, um dos pontos de interesse no fim de semana de corrida, desta vez em Zandvoort. A decisão da Comissão é importante, pois irá definir a carreira do jovem piloto a curto prazo. Se a razão for dada à McLaren, Piastri tem o futuro tratado. Se a razão cair para o lado da Alpine, o problema agrava-se, pois Piastri disse taxativamente que não irá pilotar pela Alpine na próxima época. No entanto, a McLaren já dispensou Daniel Ricciardo e se a Alpine quiser complicar a vida ao jovem, Piastri pode ficar sem correr e a McLaren sem piloto. Um caso complicado e que se torna cada vez mais, à medida que a decisão se arrasta, podendo ser um sinal de que a situação não é clara e a luta pode arrastar-se, para mal de todos. Veremos se em Zandvoort temos novidades e Piastri conhece qual será o seu futuro.