F1: Para quando a decisão da Mercedes? | AutoSport

Muito provavelmente, em Brackley, as ‘altas patentes’ já sabem da decisão relativamente à dupla de pilotos da Mercedes para 2022, mas ainda nada transpareceu publicamente e não há garantias que o vá ser a curto prazo. O Diretor da Equipa Mercedes, Toto Wolff, disse que tomaria uma decisão entre Valtteri Bottas e George Russell durante as férias de verão, mas não houve promessas de que seria tornada pública nessa altura.

Por isso, vamos para a Bélgica, sem saber quem será o colega de equipa de Lewis Hamilton na Mercedes em 2022. O próprio George Russell sabe que o facto de ser tomada uma decisão não significa que ele ou qualquer outra pessoa seja informada imediatamente, mas é de esperar que os próprios pilotos sejam os primeiros a saber.

Para já, só mesmo perceber o que ‘diz’ a linguagem corporal em Spa, e mesmo isso está longe de ser uma ciência exata. Só mesmo no caso de Kimi Raikkonen, aquando da apresentação do novo monolugar de 2022. 19 pilotos examinavam o carro em detalhe e havia um, Raikkonen, que era “para o lado que dormia melhor…”