F1: Para Pierre Gasly, Alpine está agora noutra liga
Pierre Gasly destacou a evolução da Alpine após o Grande Prémio da China, afirmando que a equipa compete agora “noutra liga” face à temporada anterior. O piloto francês foi um dos protagonistas de um resultado positivo em Xangai, onde ambos os carros da formação pontuaram.
Depois de um início de época difícil na Austrália, a Alpine reagiu na China com uma exibição sólida, somando pontos com os dois pilotos pela primeira vez desde 2024. O resultado permitiu à equipa subir ao sétimo lugar do campeonato de construtores, alcançando já os 10 pontos — um contraste significativo com a época passada, quando só atingiu esse registo à nona ronda.
Gasly mostrou-se satisfeito com o desempenho global, destacando a competitividade evidenciada tanto na qualificação como em corrida, onde conseguiu manter-se próximo de equipas teoricamente mais fortes. Ainda assim, o francês reconhece que persistem aspetos a melhorar, embora considere que não se tratam de limitações estruturais.
“Se olharmos para onde estávamos em 2025 e onde estamos agora, é uma realidade completamente diferente” disse o francês. “Senti-me muito satisfeito com o trabalho que fizemos, especialmente na qualificação, onde estivemos apenas a alguns décimos do McLaren. Em corrida, também conseguimos manter um bom ritmo, mas ainda há pequenos detalhes que precisamos de afinar.”
O francês admitiu, no entanto, alguma frustração com o resultado final:
“Dentro de mim, o lado competitivo fica um pouco desapontado por não ter conseguido o quinto lugar. Sentia-me confortável nessa posição antes do safety car e estava a ganhar vantagem. Com estes carros, já sabemos que não é uma questão de haver safety car, mas sim de quando vai acontecer. Quando a corrida recomeçou, não tinha potência suficiente à saída da última curva e fui ultrapassado facilmente. Depois, nas lutas com outros pilotos, perdi terreno.”
Sobre a fase final, destacou o esforço para recuperar posições:
“Quando consegui ultrapassar os carros à minha frente, estava vários segundos atrás, mas fiz voltas de qualificação consecutivas. Disse a mim mesmo que ia apanhá-lo custasse o que custasse. Fiquei a dois segundos no final, mas foi, ainda assim, um dia muito positivo para a equipa.”
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