F1: Para onde vai Valtteri Bottas? Provavelmente, Alfa Romeo… | AutoSport

Já restam poucas dúvidas que Valtteri Bottas vai sair da Mercedes e para o seu lugar irá George Russell. Começa a ser o segredo mais mal guardado do mundo da Fórmula 1, pois poucos entenderiam que, tendo em conta o que se tem visto nos últimos dois anos de Russell e Bottas, a troca fosse novamente protelada.

Mas Bottas continua a ser um grande piloto, provavelmente vai prová-lo para onde for e o seu destino parece muito encaminhado para a Alfa Romeo. o finlandês prefere Hinwill, do que regressar à Williams, especialmente depois de se saber que a Sauber renovou o seu acordo com a Alfa Romeo.

Valtteri vai para o lugar de Kimi Raikkonen, e espera-se que Antonio Giovinazzi seja confirmado na equipa italo-suíça. Segundo Roberto Chinchero, jornalista italiano, Frederic Vasseur já falou com Bottas e o primeiro contacto vai ter sequência. Caso se confirme, Bottas volta a ter como Chefe de Equipa, Vasseur, que foi seu diretor de equipa nos dois anos que passou na Fórmula 3, bem como na GP3 Series. Se for para a Williams, Bottas continua na esfera da Mercedes, mas o mais provável é cortar os laços e rumar à Alfa Romeo.