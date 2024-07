F1, Para onde vai Adrian Newey? Jeremy Clarkson diz que ele ‘quer’ “casa em Oxfordshire, não em Maranello”

No passado, Newey rejeitou várias abordagens da Ferrari, e sempre disse que não se queria mudar para Itália, mas a ida de Lewis Hamilton para Maranello pode mudar as coisas.

Foi um momento curioso o que sucedeu na transmissão do GP da Grã-Bretanha, quando o antigo apresentador do Top Gear, Jeremy Clarkson, em conversa com um jornalista neerlandês, lhe perguntou se este queria uma ‘cacha’. Claro que a resposta foi positiva, e logo de seguida, Clarkson, que andou na escola pública de Repton, em Derbyshire, com Adrian Newey e segundo se sabe, ainda é amigo de Newey, disse ao jornalista da emissora holandesa Viaplay: “eu sei que Adrian Newey está à procura de casa em Oxfordshire, não em Maranello”, como que a dizer, ele vai para a Williams ou Aston Martin e não para a Ferrari.

