F1: Para Max Verstappen ser campeão em Singapura, tem de ser cumprido 75% da corrida | AutoSport

O pitlane da Fórmula 1 e o procedimento de partida para o Grande Prémio de Singapura foi novamente adiado e coloca-se em causa que a corrida possa ter toda a sua duração, ou seja 61 voltas. Visto ser uma corrida longa no circuito de Marina Bay, quase duas horas de prova, e com os constantes atrasos.

Para não se repetir o que aconteceu em Spa-Francorchamps em 2021, a FIA alterou as regras de pontuação no caso de uma corrida interrompida. Caso isso aconteça em Singapura, Max Verstappen vê a revalidação do título também adiada para o Japão. Terá de haver pontuação total para permitir a celebração do título mundial de 2022 por Verstappen.

Passaram a pontuar os 5 primeiros classificados (6 pontos para o vencedor e 4, 3, 2, 1 para os restantes), se a distância de corrida completada pelo líder for inferior a 25% das voltas planeadas; os 9 primeiros pontuam (13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1) se a distância de corrida completada pelo líder for entre 25% e 50% e se a corrida se realizar entre 50-75% a corrida pontuam os dez primeiros (19, 15, 12, 9, 8, 6, 5, 3, 2, 1). Apenas com mais de 75% de voltas cumpridas serão somados o número normal de pontos.

POS. Entre 2 voltas e 25% distância 25 a 50% distância 50-75% distância 75-100% distância 1 6 pontos 13 19 25 2 4 pontos 10 14 18 3 3 pontos 8 12 15 4 2 pontos 6 9 12 5 1 pontos 5 8 10 6 4 6 8 7 3 5 6 8 2 3 4 9 1 2 2 10 0 1 1