F1: Para Lewis Hamilton, esta nova geração de carros não trouxe muitas melhorias | AutoSport

Os novos carros foram pensados para melhorar o espetáculo e proporcionar mais lutas em pista, permitindo perseguições mais próximas. E se no ano passado se viram algumas melhorias, este ano parece que se esbateram com as interpretações dos engenheiros para os carros deste ano.

Lewis Hamilton é da opinião que as melhorias foram curtas e não chegaram ao que foi prometido:

“É o mesmo que no passado”, disse ele. “Penso que o ano passado, para nós, foi muito mau com o porpoising, porque temos a turbulência e os saltos, enquanto este ano não temos os ressaltos, por isso temos menos problemas a seguir aos carros. Penso que é um pouco melhor do que a geração anterior de carros. Mas não vimos as mudanças que nos foram prometidas, por isso temos de fazer algumas melhorias para fazer para o futuro”.