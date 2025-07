F1: Para Jacques Villeneuve, Fernando Alonso é melhor que Lewis Hamilton

Jacques Villeneuve, campeão do mundo de F1 em 1997, classificou Fernando Alonso acima de Lewis Hamilton, em declarações ao podcast The Red Flags. Villeneuve criticou Hamilton por ter «muitos momentos baixos» durante a sua carreira, alegando que ele desaparecia frequentemente por várias corridas a cada temporada, mesmo durante os seus anos de domínio com a Mercedes. Ele sugeriu que alguns dos campeonatos de Hamilton poderiam ter sido conquistados por seus companheiros de equipa, como Valtteri Bottas, devido à força do carro, e que Hamilton se tornou complacente com o tempo.

Em contraste, Villeneuve elogiou Alonso por seu desempenho consistente em alto nível, independentemente do seu equipamento. Embora Alonso tenha apenas dois títulos, Villeneuve observou que ele perdeu outros por pouco e sempre foi competitivo.

“Vou colocar o Alonso porque o Hamilton tem demasiados momentos baixos», explicou Villeneuve. “Mesmo que ele tenha ganho todos os campeonatos, não é a quantidade de campeonatos que importa. Se olharmos para cada temporada, há sempre duas, três, quatro corridas em que ele desaparece completamente. Depois, de repente, ele acorda novamente e começa a ganhar outra vez. Muitos desses campeonatos foram em carros em que até Bottas teria ganho o campeonato se Hamilton não estivesse lá. Isso colocou-o numa posição em que se tornou complacente. Ele esqueceu-se de como tinha de lutar. Pode ver-se isso agora.

É um grande choque para ele que, na verdade, não, ele tem de lutar tanto quanto lutou na sua primeira e segunda temporadas, porque o primeiro campeonato que ele ganhou foi incrível. Ele lutou muito por isso. Mas depois disso, quando o carro se tornou superior, ele teve muitos anos fáceis. Ele sempre teve temporadas em que desapareceu em algumas corridas. Ele não estava mais lá e, de repente, a luz se acendeu novamente e ele voltou a ser um matador. Já Alonso está sempre lá.”

Villeneuve reconheceu que Hamilton fez escolhas de carreira mais inteligentes — especialmente a sua mudança para a Mercedes em 2013 — enquanto Alonso teve dificuldades com as decisões da equipa, como deixar a Ferrari para o projeto McLaren-Honda, que apresentava um desempenho abaixo do esperado. Apesar das más escolhas de equipa e das questões políticas de Alonso, Villeneuve afirmou que Alonso é o piloto mais consistente.

“Hamilton fez as escolhas certas na hora certa”, acrescentou Villeneuve. “Ao mesmo tempo, não havia como saber que a Mercedes teria aquele motor, que era muito superior aos demais. Foi uma aposta. Foi uma grande aposta, e deu certo. Alonso esteve duas vezes perto de vencer com a Ferrari até a última corrida. Isso teria feito toda a diferença. Ele não é muito bom a escolher as suas equipas e é muito bom a fazer inimigos, mesmo dentro das equipas. Mas, como piloto, ele está sempre no ponto.”