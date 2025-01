F1: Para Jacques Villeneuve a desilusão de 2025 será a Aston Martin

A Aston Martin enfrenta grandes expectativas para 2025, com Adrian Newey a juntar-se à equipa em março e Fernando Alonso a tentar conquistar o terceiro título mundial. No entanto, o ex-campeão mundial Jacques Villeneuve prevê uma desilusão, uma vez que a influência de Newey será principalmente no carro de 2026 devido a restrições de tempo.

Apesar das esperanças de disputar o campeonato, as dificuldades da Aston Martin em 2024, incluindo nenhum pódio, sugerem que o sucesso imediato é improvável. Villeneuve avisa que, embora a equipa possa ter um bom desempenho, as expectativas dos fãs de vitórias imediatas com a chegada de Newey não serão satisfeitas.

“Eu diria que a Aston Martin será a maior deceção de 2025”, disse Villeneuve à Action Network. “Não porque vão fazer um mau trabalho, mas porque as pessoas esperam que comecem a ganhar porque Adrian Newey está lá, mas ele ainda não teve tempo para ter um efeito na equipa, por isso as expectativas das pessoas de fora e dos fãs serão descabidas. Será uma desilusão, não por causa dos maus resultados, mas porque não serão os que as pessoas querem e esperam ver com Newey lá. É preciso tempo”.