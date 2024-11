F1, Para Helmut Marko: “o campeonato está ganho…”

Helmut Marko diz o que pensa agora a larga maioria de adeptos da F1. Max Verstappen vai ganhar o seu quarto campeonato do mundo em 2024.

Sendo verdade que a Red Bull e Max Verstappen estavam a começar a ficar um bocado assustados, devidi ao factode não vencerem uma corrida desde junho, a verdade é que a McLaren e geral e Lando Norris em particular não tiraram o partido que podiam desse facto e com isso Verstappen foi-se mantendo suficientemente distante para pressionar cada vez mais os homens da Woking e quando a chuva chegou e o andamento dos carros passou a ser ónus quase só dos pilotos, Max Verstappen fez uma das, se não a sua melhor exibição de sempre, venceu, convenceu e praticamente chancelou o campeonato.

Até Jos Verstappen, pai de Max e mesmo Helmut Marko, já davam a entender que havia um claro preconceito pró-britânico nos meios de comunicação social bem como Comissários a decidir com ‘balança inclinada’, mas a corrida do Brasil fez com que tudo ficasse para trás, porque já nem sequer vale a pena tocar no assunto…

Helmut Marko disse ao De Telegraaf, que depois de Verstappen ter saído da 17ª posição no domingo e vencer o GP do Brasil, aumentando a sua vantagem sobre Norris para 62 pontos, a questão do título está decidida: “O Max estava a voar, Ele foi impecável e não se pode dizer o mesmo de Lando Norris, deixando a ideia que Norris ainda não tem estaleca para ser Campeão do Mundo de F1.

Quando lhe perguntaram se foi um “passo de gigante” em direção ao título, Marko diz que “não, acho que o campeonato está ganho”…