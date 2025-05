F1: Para Christian Horner, Max Verstappen é o melhor de sempre na Red Bull

Christian Horner, o diretor da equipa da Red Bull Racing, rotulou enfaticamente Max Verstappen como o melhor piloto de sempre a correr pela equipa, colocando-o acima de pilotos do passado como Sebastian Vettel. Embora Vettel tenha vencido quatro campeonatos do mundo e 38 corridas com a Red Bull entre 2010 e 2013, Horner acredita que Verstappen opera a um nível ainda mais elevado, especialmente em termos de talento bruto, precisão e consistência.

Horner não quis chamar Verstappen de maior piloto de F1 de todos os tempos, citando a dificuldade de comparação entre épocas, mas reconheceu que o neerlandês está ao mesmo nível de lendas do desporto:

“Fomos abençoados por ter alguns pilotos muito talentosos e, claro, um tetracampeão mundial, Sebastian Vettel”, disse à BBC. “Mas acho que Max está acima. Ele é certamente o melhor da atualidade. A forma como se comparam gerações tem sido debatida, mas ele tem de ser considerado no mesmo escalão que alguns dos maiores de todos os tempos no desporto. Ele tem todas as capacidades para atingir muitos recordes, mas isso vai depender de nós lhe darmos as ferramentas para fazer o trabalho e de quanto tempo ele quer ficar no desporto.”

Um dos exemplos que Horner deu foi a volta vencedora da pole de Verstappen em Suzuka, em que ele bateu os McLaren por menos de 0,05s. Horner descreveu a volta como emocionante, enfatizando a capacidade de Verstappen de ir até o limite com um controle preciso. O chefe da Red Bull considera que ver Verstappen e um pouco como ver Roger Federer:

“Para mim, vê-lo conduzir o carro é um pouco como ver o Roger Federer no topo do seu jogo a bater uma bola de ténis. Ele fá-lo com uma precisão e um timing incríveis. Mais uma vez, quando se vê o primeiro sector em Jidá, é uma alegria vê-lo totalmente em sintonia, totalmente confiante em si próprio e a extrair cada grama de desempenho, e o seu timing e precisão têm sido excelentes.”

Apesar de um contrato que o mantém na Red Bull até 2028, o futuro de Verstappen a longo prazo permanece incerto. Como o domínio da Red Bull tem diminuído ligeiramente nas últimas corridas – apenas venceu 3 das últimas 9 – tem crescido a especulação de que poderá ser tentado por ofertas de equipas rivais como a Mercedes, especialmente se a Red Bull não conseguir manter a sua vantagem competitiva com as alterações ao regulamento de 2026.