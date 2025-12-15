F1: Para Alain Prost, o regresso da Renault não deverá acontecer em breve
Alain Prost, tetracampeão mundial de Fórmula 1, considera que a saída da Renault enquanto construtora de motores poderá ser definitiva por um período muito prolongado, alertando para a extrema dificuldade de um eventual regresso face aos regulamentos da próxima geração da categoria.
A presença da Renault na Fórmula 1 remonta a 1977, ano em que introduziu os motores turbo no campeonato. Desde então, a marca francesa teve um papel central na história da modalidade, competindo quase ininterruptamente como fornecedora de motores para equipas como Williams, Lotus, Red Bull e McLaren, culminando no projeto oficial da Alpine.
Contudo, o fraco desempenho recente e o aumento significativo dos custos levaram a Alpine a optar por motores Mercedes a partir de 2026, encerrando o programa de motores de fábrica da Renault em Viry-Châtillon. Esta unidade passará agora a concentrar-se no projeto Hypercar da Alpine no Mundial de Resistência (WEC).
Prost, mantém uma ligação histórica e emocional à marca. Apesar de compreender a decisão do ponto de vista financeiro — sobretudo tendo em conta os custos acrescidos de operar uma equipa baseada em França — o antigo piloto reconhece que o impacto emocional é profundo.
Na sua análise, o atual enquadramento regulamentar da Fórmula 1 torna um eventual regresso da Renault muito mais improvável do que no passado. Ao contrário de outras saídas temporárias, Prost acredita que este capítulo da história da Fórmula 1 poderá estar encerrado por tempo indeterminado.
“Estive envolvido com a Renault quando ainda era a escola de competição e depois a Fórmula Renault — isso foi há cerca de 50 anos. Por isso acompanho sempre” disse Prost. “Trabalho sempre com eles — ainda hoje continuo a fazer coisas com a Renault.”
“É uma pena [a saída da F1]. Compreendo a decisão do ponto de vista financeiro. Especialmente quando se gere uma equipa baseada em França. O custo é superior ao de países como a Inglaterra, por exemplo. Obviamente, estou muito triste, porque é uma longa história, parece que desaparecem assim, e ninguém fala disso.”
“Mas se estou aqui hoje, é por causa deles. Pela história do que fizeram no desporto automóvel, na Fórmula 1 — nós fazemos parte da história. Vai ser muito difícil para eles regressarem. Talvez daqui a muito tempo, mas é demasiado complicado. Talvez de outra forma.”
