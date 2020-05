F1: Panthera Team Ásia volta a ser falada

Ressurgiu na imprensa internacional a referência à possibilidade de haver uma nova equipa na F1 em 2022, a Panthera Team Ásia. O Autosport soube que a Panthera Team Asia continua a trabalhar para marcar presença nas grelhas de partida da categoria máxima do desporto automóvel sendo que a formação que tem uma base em Silverstone pretende ingressar no mundo dos Grandes Prémios em 2021. Benjamin Durand, ex-director do projeto do WEC da SMP Racing e da BR Engineering, estão por trás do projeto, e outro dos nomes ligado à equipa é o de Michael Orts, que no passado tentou montar uma estrutura para competir no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 com ligações à China.

