F1, Panthera: Nova taxa de entrada “não são boas notícias”

A taxa para as novas equipas entrarem na Fórmula 1 não é um bom prefácio para a Panthera, segundo o co-fundador da equipa, Benjamin Durand. Os novos participantes são obrigados a pagar às dez equipas atuais cerca de 168 milhões de euros, de acordo com o novo Acordo da Concórdia. A Panthera tinha planeado entrar na Fórmula 1 em 2021, mas, devido à mudança da introdução dos novos regulamentos para 2022, a entrada também foi adiada.

Ao racefans.net, o co-fundador da equipa, Benjamin Durand afirmou: “Obviamente que não são boas notícias. Todas as opções estão em cima da mesa. É uma forma de proteger as equipas, o que é uma coisa boa. Isso mostra que quando dentro a série cuida das equipas.

“Este valor também dá acesso ao prémio no primeiro ano. Ainda temos de perceber as vantagens e depois falar com os patrocinadores para perceber se vale a pena entrar com uma nova equipa ou adquirir uma equipa. Pelo que ouvi, a Williams acabou de ser comprada por menos de 200$ milhões”, afirmou Durand.